Hay prendas que, por más que pasen los años, nunca pasarán de moda. Y es que, desde el primer año que se lanzó al mercado hasta ahora, en pleno siglo XXI, muchas personas tienen en su armario los icónicos jeans 501.

Con el paso de los años, esta prenda ha ido evolucionando, logrando adaptarse a las diversas tendencias de moda y a los diferentes estilos acorde a la personalidad del individuo. En ese sentido, los expertos de Levi’s comparten tres outfits que te permitirán lucir con estilo los clásicos jeans 501.





Look Classy

Este look es perfecto para las mujeres de oficina o para quienes les guste vestir elegante sin dejar de lado lo casual. Por ello, se recomienda combinar un blazer largo color negro y un polo o blusa básica con unos pantalones jeans 501 de corte recto. A ese conjunto le sumamos unos stilettos o zapatillas, dependiendo de la ocasión. Recuerda complementarlo con unos accesorios que le den ese toque reluciente que se necesita.





Look Neón

El neón es una de las tonalidades más arriesgadas en las prendas de vestir. Sin embargo, el match perfecto que hace con los jeans 501, logra que las personas lo incluyan como parte de su outfit. Para este look, el color neón debe estar presente en la prenda que cubra el torso, como una blusa manga larga para los días fríos, y en el bolso o accesorio, como los aretes. Lo combinas con unos jeans 501 skinny más unas zapatillas blancas con plataforma.





Look Street Style

El Street Style es una tendencia que se inspira en la cultura urbana, por ello, la mayoría de prendas que conforman este look se basan en aportar comodidad y versatilidad. Dentro de este estilo, encajan perfectamente los jeans 501 skinny y los holgados. A estos pantalones puedes sumarle una polera y zapatillas. Y sí buscas darle un toque diferente a tu outfit, puedes decorar tus jeans con parches estampados que ofrece Levi’s en su Tailor Shop.

Estos estilos de vestir están pensados en cada tipo de mujer. No cabe duda que los jeans son un must en el closet y más aún si tienen detalles que les permita acoplarse a cualquier persona, como los jeans 501 de Levi’s. Por ello, no te pierdas el 30% de descuento que ofrece Levi’s por el aniversario de esta icónica prenda. Esta promoción estará disponible en todas sus tiendas Levi’s y en https://www.levi.pe/ los días jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de mayo.





