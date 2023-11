La aclamada banda de K-Pop BTS vuelve a la plataforma de Disney+ con el estreno de BTS Monuments: Beyond The Star, una docuserie de ocho episodios que se estrenará a partir del 20 de diciembre, dos episodios por semana.

La docuserie narrará los 10 primeros años de la banda, con entrevistas y detrás de cámaras con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La docuserie repasa los momentos más importantes de la banda, desde sus orígenes, cuando ganaron el premio al mejor artista en los Melon Music Awards en 2013, su debut en los American Music Awards y los Billboard Music Awards. Se verá qué sintieron al convertirse en estrellas en los Estados Unidos, al hablar ante la ONU, y más. También narrarán los momentos más íntimos, como cuando intentaron lidiar el aislamiento de la pandemia; o celebraron la fiesta de cumpleaños de j-hope.

Beyond The Star no sería el primer contenido de BTS visto en la plataforma. También está disponible BTS: Permission To Dance On Stage, el concierto filmado de BTS en el Sofi Stadium de los Ángeles en noviembre del 2021. Otro documental destacable es SUGA: Road to D-DAY; donde vemos al miembro SUGA viajando por el mundo.

Los primeros dos episodios de BTS Monuments: Beyond The Star estarán disponibles a partir del 20 de diciembre, exclusivamente en Disney+.

