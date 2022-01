La actriz mexicana Altair Jarabo, famosa por haber sido parte de importantes telenovelas como “Lola, érase una vez”; “Codigo Postal”; “Inocente de ti”, entre otras, volvió a sorprender a sus miles de fanáticos cuando anunció que regresaría a la pantalla chica como parte del elenco de la nueva telenovela “Corazón guerrero”.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa de Altair Jarabo, pues, también dio a conocer que para ser parte de dicha producción, que promete convertirse en una de las más exitosas que se hayan visto, tuvo que realizarse un pequeño cambio de look lo cual ha sido muy aplaudido por sus fans.

La actriz Altair Jarabo quien en agosto del 2021 se casó con el empresario francés Fréderic García expresó lo emocionada que se encontraba al regresar a las telenovelas, algo que le ha dado muchas alegrías.

“No puedo avanzar mucho, más que el hecho de que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad (…) Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso”, dijo a la revista People en español.

EL CAMBIO DE LOOK DE ALTAIR JARABO

Como parte de su nuevo personaje, la actriz Altair Jarabo tuvo que someterse a un cambio de look para empezar las grabaciones en la nueva producción de Salvador Mejía.

“Hoy es día de cambio de look. ¿Por diversión? Nooooo. ¿Por trabajo? Síiiiii. Es oficialmente mi primer día como parte de la producción de Salvador Mejía, así que hoy es un día importante de cambio de look. Siempre me dan nervios, pero yo creo que va a quedar muy bonito”, reveló entusiasmada Jarabo.

Fue así que el 7 de enero de 2022, Altair Jarabó, a través de su Instagram, dejó ver cómo quedó su cabellera tras el cambio de look que le hicieron los especialistas. Ahora luce un cabello pelirrojo claro, ondulado, con más destellos y un gran cambio en su tonalidad.

A mitad del 2021 Altair Jarabo decidió pintar su cabello de rubio y lució fantástica durante su boda con el empresario Fréderic García. Pero al empezar el 2022 ella misma hizo la revelación de su nuevo look.

“Año nuevo, proyecto nuevo, melena nueva”, publicó la actriz en su Instagram.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS GRABACIONES DE “CORAZÓN GUERRERO”

La nueva telenovela mexicana “Corazón guerrero” que tendrá entre sus filas a reconocidos actores como Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier, Diego Olivera y Altair Jarabo empezará sus grabaciones durante este mes, según informó People en español.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA HAY ENTRE ALTAIR JARABO Y SU ESPOSO?

A pesar de las especulaciones, los esposos viven felices su amor y desconocen lo que se diga a su alrededor. Para ellos, los 18 años que se llevan de diferencia solo se traducen en experiencia que finalmente complementa su relación. Al ser cuestionada por los comentarios del público, Altair respondió:

“No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. [Frédéric] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”.

Así mismo, para quienes insinúan que es un matrimonio basado en el interés, la actriz de 35 años aseveró lo siguiente:

“Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los [comentarios] negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”.