Después de festejar una opulenta boda en un castillo ubicado en la ciudad de París, Francia, la actriz Altair Jarabo regresó a México en compañía de su galante esposo. Los recién casados se dejaron ver por primera vez juntos en la alfombra roja del concierto de Alejandro Fernández, donde aprovecharon para responder algunas preguntas de la prensa azteca.

Sin lugar a dudas, su matrimonio acaparó portadas y generó diversos comentarios por la diferencia de edad que existe entre la pareja. Incluso se dijo que podría tratarse de una unión basada en el interés, pues el esposo de la joven artista es el empresario francés Frédéric García. Lo cierto es que ambos son muy exitosos y han demostrado estar profundamente enamorados.

“Estoy supercontenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada”, declaró la actriz de “Abismo de pasión” al medio People.

Altair Jarabo es conocida por sus papeles en "Al diablo con los guapos" y "En nombre del amor" (Foto: Instagram / Altair Jarabo).

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA HAY ENTRE ALTAIR JARABO Y SU ESPOSO?

A pesar de las especulaciones, los esposos viven felices su amor y desconocen lo que se diga a su alrededor. Para ellos, los 18 años que se llevan de diferencia solo se traducen en experiencia que finalmente complementa su relación. Al ser cuestionada por los comentarios del público, Altair respondió:

“No he leído la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. [Frédéric] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”.

Así mismo, para quienes insinúan que es un matrimonio basado en el interés, la actriz de 35 años aseveró lo siguiente:

“Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los [comentarios] negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”.

NO HACEN CASO A LAS CRÍTICAS

El empresario francés está igual de enamorado que su esposa y solo tiene palabras de admiración para ella; por lo que sin temor compartió a las cámaras de diversos programas dos virtudes que la definen:

“[La defino] como una mujer excelentemente talentosa, tiene un talento enorme, tiene un corazón enorme y es la mujer que amo”.

Por otro lado, aseguró que la apoyará incondicionalmente en todo lo que se proponga realizar: “La apoyo como cada marido, sabiendo que la esposa siempre tiene la razón o si no el marido está equivocado, así que de todas formas donde vaya la apoyo sea una película, sea una serie en México, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Colombia, donde sea”.

¿A QUÉ SE DEDICA FRÉDERIC GARCIA?

García es originario de la región de Toulouse, en Francia, y vive en México desde hace 20 años. Actualmente es Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México, siendo considerado como uno de los empresarios líderes del país azteca.

Si bien esta es la primera vez que Altair contrae matrimonio, su esposo ya tiene experiencia en este terreno. Fréderic tiene dos hijos que se llevan muy bien con la actriz y están felices por la unión de los mismos.