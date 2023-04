Muchos padres primerizos siempre encuentran dificultades a la hora de educar a sus niños. No saben si deben educar a sus hijos con firmeza o permitir de vez en cuando ciertas libertades. Caroline Goldman, psicóloga francesa y dueña del podcast más popular en Francia, tiene las respuestas a este dilema, aunque espante a padres extranjeros.

Caroline Goldman cree necesario educar a los niños con firmeza frente a infracciones menores; desde la edad en que el menor es consciente de su ser y de sus alrededores; los padres deben demostrarle quién manda en la casa. “Si un niño puede mirar a su padre mostrando que está consciente de haber roto las reglas, entonces está pidiendo un castigo y está listo para recibirlo”, explicó Goldman en una entrevista a Infobae, quien comenta que en el momento que el niño lanza una cuchara al suelo, debe ser castigado con ser encerrado en su cuarto. Según Goldman, esta etapa ocurre alrededor de los 12 meses del niño, pero muchos otros expertos opinan que el edad es muy pronto para que el niño entienda el concepto de consecuencias.

Goldman es una madre misma y siempre ha detestado la actitud permisiva que ha visto en varios padres, “la paternidad gentil”, enfocada más en la comunicación y empatía con el niño. “A los niños se les debe hacer entender que no pueden decir lo que sienten, hablar muy alto o derramar su comida deliberadamente.” Goldman cree que si los padres son muy laxos, se pierde poder en la jerarquía de la relación padre-hijo.

“Sin orden, no puede existir la paz”, dijo Goldman. “Los enfoques de crianza amable recomiendan respuestas desconectadas de la realidad, ineficaces o incluso incoherentes, como ofrecer un abrazo a un niño en medio de una pelea”.

Goldman cree que los niños deben ser castigados en semejantes ocasiones: hablar demasiado, hablar muy alto, hacer demasiado ruido, gritar, quejarse por nada, quejarse por todo, negarse a saludar, negarse a decir gracias y otros tipos problemas emocionales. Goldman cree necesario que los padres eliminen estas actitudes lo más pronto posible, al año, como explicó en su libro de 2020, “Go To Your Room”.

Aunque parezca estricta, Goldman se opone al golpear o humillar a los niños, prefiriendo insistir con encerrarlos en sus habitaciones por unos minutos. Que los padres no muestren sus emociones ni busquen entablar conversación en los minutos que esté el niño encerrado. Ella misma llegó a señalar que esto no es un método abusivo, ya que un estudio estadounidense publicado en 2020 demostró que no había señales negativas a largo plazo en los niños que se les daba semejantes castigos.

Los padres deben mantener una comunicación abierta con sus hijos.

Su razonamiento ha despertado tanto elogios como crítica. Muchos expertos y padres en Francia han encomendado que haya desarrollado una metodología que no centre toda la atención en el niño, mostrando que debe saber de límites. “En los últimos años, el niño se ha convertido en la octava maravilla del mundo, en el centro de la atención extrema de sus padres que nunca lo dejan ir”, escribió el psicoanalista Jean Plissonneau en una defensa de los métodos de Goldman publicada en el diario francés Le Monde en marzo.

Pero otros muchos le han criticado por métodos contraproducentes y violentos, en sus ojos. Muchos padres y profesores escribieron en una carta abierta a Le Monde que discrepaban con su actitud.

Abrirse con el niño

“Es realmente violento”, dijo la psicóloga infantil Héloïse Junier, una de las firmantes. “Enviar a un niño a su habitación a una edad tan temprana es autoritario y cruel y socava su dignidad. Esta práctica es una excelente ilustración de la ‘discriminación por edad.”, detalló. “La tendencia que tenemos los adultos de hacer cosas a los niños que no le haríamos a otros adultos, como obligarlos a terminar su comida, aislarlos en su habitación cuando han infringido una regla u obligarlos a besar a los adultos al saludarlos”.

Muchos padres comentaron ideas similares, que es más práctico abrir diálogo y comunicación con el niño en lugar de hacerlos sentirse mal consigo mismos sin entender el porqué.

Junier también llega a creer que la razón que las ideas de Goldman han sido tan exitosas en Francia es debido a que muchos periodistas y padres crecieron con padres estrictos, por lo que no cuestionan el posible daño que una paternidad así les haya infligido. “Francia es un país conservador y tradicional”, señaló Junier y agregó: “Muchos franceses tienden a replicar los estilos de crianza que ellos mismos han recibido, sin cuestionarlos”.