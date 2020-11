La franquicia cinematográfica de “Crepúsculo” comenzó en 2008, donde conocimos la historia de amor entre el vampiro Edward Cullen y la mortal Bella Swan, interpretados por Robert Pattinson y Kristen Stweart, convirtiéndose en un éxito de taquilla con millones de fanáticos en todo el mundo.

Si bien la historia puede tener criaturas sobrenaturales como vampiros y hombres lobo, en esencia es una historia romántica. La relación entre Bella Swan y Edward Cullen es de lo que se trata toda la saga “Crepúsculo” , incluso si también hay escenas de acción allí. Si bien algunos fanáticos aman a la pareja, está claro que la relación tiene sus defectos. El portal web “Screenrant” elabora una lista sobre algunas cosas acerca de esta pareja que simplemente no tienen ningún sentido.

La historia de amor entre el vampiro Edward Cullen y la mortal Bella Swan, interpretados por Robert Pattinson y Kristen Stweart, se convirtió en un éxito de taquilla (Foto: Summit Entertainment)

1. EL HECHO DE QUE EDWARD ESTUVIERA TAN ENAMORADO DE BELLA DESDE EL PRINCIPIO: La intensidad con la que Edward comienza a enamorarse de Bella es extraña dada la cantidad de mujeres que conoció en su vida pero que nunca le interesaron. La única explicación es que su sangre era particularmente intoxicante para él, pero esto hace que la relación parezca principalmente física.

2. QUE BELLA ESTABA DISPUESTA A RENUNCIAR A TODOS POR EDWARD: Si bien la obsesión de Edward con Bella no tiene mucho sentido, la obsesión de Bella con Edward se explica en la historia por el hecho de que los vampiros son atractivos y hermosos para atraer a sus presas. Aunque Bella es débil ante esto, todavía es perturbador que estuviera tan dispuesta a renunciar a su familia por él.

3. QUE SE CASEN TAN JÓVENES: Bella quiere convertirse en vampiro lo más rápido posible para que ella y Edward tengan la misma edad por la eternidad. Sin embargo, es aún más ridículo que Edward insista en que ella se case con él primero. El hecho de que se casen en tan poco tiempo después de conocerse es bastante intenso. No hay ninguna razón real por la que no pudieran haber esperado.

4. AMBOS SON SUPUESTAMENTE GENIALES EN LA CAMA: La noche de bodas de Bella y Edward es la primera vez para ambos. Pero, de alguna manera, ambos son aparentemente buenos en la cama y se lo pasan genial, y la verdad es que esto no es muy realista.

5. EL HECHO DE QUE TUVIERAN UN HIJO JUNTOS: Bella nunca parece querer tener hijos, pero esto no es una gran preocupación entre ellos ya que no creen que sea posible de todos modos. Sin embargo, Bella sí queda embarazada. la explicación que se da sobre la concepción de Renesmee es difícil de entender. No tiene sentido que pudiera haber sucedido.

La saga Twilight tuvo cinco películas: "Crepúsculo", "Luna nueva", "Eclipse", "Breaking Dawn" y "Amanecer" (Foto: Summit Entertainment)

6. BELLA TAMBIÉN SE ENAMORÓ DE JACOB: Después de que Edward deja a Bella en Luna Nueva, ella está realmente deprimida a un grado muy preocupante. Ella encuentra algo de felicidad y consuelo con Jacob, aunque sus sentimientos hacia él no son tan fuertes como los que siente hacia Edward. Lo cierto es que hay una parte de ella que está interesada en Jacob románticamente.

7. BELLA NO ENCONTRÓ ESPELUZNANTE EL COMPORTAMIENTO DE ACECHO DE EDWARD: Hay momentos en los que el comportamiento de Edward hacia Bella es bastante problemático. Cosas como mirarla mientras duerme (mientras ella no lo sabe) y seguirla se presentan como románticas en lugar de espeluznantes. Bella nunca tuvo problemas con ninguno de estos comportamientos, tampoco establece muchos límites con Edward, incluso él a veces los cruza.

8. NO PARECEN TENER MUCHO EN COMÚN: Bella y Edward no demuestran tener cosas en común, de hecho ninguno de ellos tiene intereses o personalidades realmente fuertes. Quizás, es por eso que se llevan bien, ya que ambos son un poco aburridos.

9. QUE BELLA NUNCA LE TIENE MIEDO A LA FUERZA FÍSICA DE EDWARD: Una de las características aterradoras de los vampiros es que son tan fuertes y rápidos que son capaces de matar a un humano fácilmente. Bella realmente no habría sido capaz de defenderse ante Edward, pero nunca se sintió preocupada sobre este punto. Aunque Edward tenía cuidado, siempre existía la posibilidad de que accidentalmente la hubiera lastimado.

10. EDWARD PASÓ MUCHO TIEMPO TRATANDO DE QUE BELLA LO DEJARA: Edward es un personaje que se odia mucho a sí mismo. Él cree que está condenado porque es un vampiro, por lo que no quiere que Bella se convierta en uno. Es por ello pasa una gran cantidad de tiempo tratando de convencerla de que no estuviera con él y de que no se convirtiera en vampiro. Sin embargo, para evitar esto nunca debió haber salido con ella en primer lugar si estaba tan preocupado.

Si bien algunos fanáticos aman la relación entre Bella y Edward, está claro que la relación tiene sus defectos (Foto: Summit Entertainment)