Aracely Arámbula es la protagonista de la nueva versión de “La madrastra”, la exitosa telenovela que Victoria Ruffo protagonizó en 2005. La actriz mexicana está viviendo un nuevo reto laboral, en medio de un duro momento personal por la muerte de su padre. Debido a su gran pérdida llegó a pensar que no podría seguir adelante con las grabaciones del melodrama porque emocionalmente estaba muy mal, sin embargo, esto no llegó a ocurrir.

Como muy pocas veces lo suele hacer, Aracely Arámbula habló acerca de su vida personal. Esta vez, compartió algunos detalles de los nacimientos de sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.

Aracely Arámbula y el “Sol de México” estuvieron juntos durante 4 años y en enero de 2007 tuvieron a su primogénito. Luego, casi dos años después, llegó su segundo hijo en diciembre de 2008. Los famosos se separaron, pero tienen un lazo inquebrantable por sus hijos. ¿Qué más reveló la actriz mexicana? Aquí te lo contamos.

Aracely Arámbula es una actriz y cantante mexicana (Foto: Aracely Arámbula/ Instagram)

¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO DE ARACELY ARÁMBULA Y LUIS MIGUEL?

En entrevista con Andrea Escalona para el programa “Hoy”, Aracely Arámbula cómo nacieron sus hijos: “Los míos fueron [partos] naturales y la verdad es que disfruté mucho los dos”.

Según contó Aracely Arámbula su primer parto, el cual ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, California, cuando ella tenía 32 años, “fue sin dolor”. Eso sí, le tomó “bastantes horas”.

La actriz de telenovelas recordó que su primogénito, Miguel, nació el primero de enero de 2007, día del cumpleaños de su abuela materna.

“Sí, horas [en labor de parto], pero muy tranquila, o sea, superbién. Estuve siempre con mi familia, mi hermano, que también es doctor, estuvimos allá en Los Ángeles y pues él [Miguel] nació el primero, a la una de la tarde”, detalló.

Aracely Arámbula interpretando a Marcia en "La madrastra" (Foto: TelevisaUnivision)

¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DEL SEGUNDO HIJO DE ARACELY ARÁMBULA Y LUIS MIGUEL?

El segundo hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel se llama Daniel, quien nació en diciembre de 2008. La actriz mexicana dijo que su segundo parto “fue más rapidito” porque “el cuerpo ya sabe”, pero en este caso sí sintió molestias al grado de que tuvieron que inyectarle epidural.

“Ya en el segundo [parto] yo llegué [al hospital] pidiéndola [la inyección], pero ya yo tenía ocho de dilatación, o sea, ya estaba naciendo [el bebé]”, contó.

“Iba llegando al hospital y me paraba, decía: ‘No, no, no, no. Espera, espera, espera, porque puede nacer aquí’”, detalló la actriz según Univision.