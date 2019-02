Marvel de luto: Falleció Oreo, el mapache modelo para 'Rocket' en 'Guardianes de la galaxia' [VIDEO]

El elenco del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en especial los actores de ' Guardianes de la Galaxia ', y los miles de fans de la franquicia de películas, están de luto por la muerte de 'Oreo', el tierno mapache que inspiró al personaje de 'Rocket Racoon'.

A diferencia de los animales que suelen encarnar a personajes entrañables de películas, y que suelen quedar en el anonimato, el tierno 'Oreo' se había convertido en toda una celebridad para los amantes de los 'Guardianes de la Galaxia'.

El mapache estuvo presente en las premieres y contagió sonrisas con sus travesuras entre los fans.

Lamentablemente, a través de las redes sociales de la franquicia de superhéroes se informó que el animalito falleció el jueves debido a una corta enfermedad a los 10 años de edad, muy superior a la media de vida de los animales de su especie en libertad.

La noticia del fallecimiento fue anunciada primero por su cuidadora, Quinta Layla, a través de su cuenta de Facebook.

"Nuestros corazones están rotos porque hemos perdido a nuestro mejor amigo, el Guardián de nuestra Galaxia, el Señor Oreo Raccoon. Oreo falleció en las primeras horas de esta mañana después de una enfermedad muy corta. Muchas gracias a nuestros maravillosos veterinarios por su compasión y cuidado", es parte del mensaje de Layla.

Por su parte, la noticia fue recogida por la web oficial de Marvel : "Con gran tristeza compartimos Oreo the Raccoon, que sirvió como modelo para Rocket en 'Guardians of the Galaxy' de Marvel Studios y 'Guardians of the Galaxy Vol. 2', falleció a la edad de 10 años después de un combate con una enfermedad".

El personaje de 'Rocket' apareció por primera vez en un cómic de Marvel en 1976, y su nombre se debe a la canción 'Rocky Raccoon' de los Beatles. Sin embargo, se ganó el corazón de los fans cuando lo vieron en la primera película de los 'Guardianes de la Galaxia', con toda su peculiar personalidad.

Con la voz del actor Bradley Cooper, el personaje de 'Rocket' se basó en las características de 'Oreo', que fue sometido a un proceso de captura de movimiento. Ese fue su trampolín a la fama.

Lamentablemente, la enfermedad que lo aquejaba obligó a sus cuidadores a 'dormirlo', tal como se recoge del mensaje de Quinta Layla, pero aseguraron que fue muy amado por todos.