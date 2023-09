Tras criticar el uso de la IA en el cine, el director Tim Burton, en una entrevista con el medio británico BFI, ha explicado que ha sentido gran frustración con la gran productora cinematográfica, Warner Bros, por usar sus personajes en la más reciente película de “Flash”.

En particular, le irritó el uso al final de la cinta de “Superman Lives”, el intento frustrado de Burton de intentar adaptar como película al Hombre de Acero. El filme estaría protagonizado por Nicholas Cage y se estrenaría en 1998, pero debido a problemas con el guion se llegó a cancelar, tras dos años de preproducción y justo tres semanas antes de empezar las grabaciones.

El entrevistador fue claro con las preguntas: “¿Te arrepientes de algo?”. A lo que Burton respondió:

“No, no me arrepiento de nada. Pero diré esto: Cuando trabajas durante tanto tiempo en un proyecto y no ocurre, te afecta durante el resto de tu vida. Porque te vuelves muy pasional sobre cosas y cada cosa es un viaje desconocido que no llevó a nada. Pero es una de esas experiencias que no te abandonan“.

En sus divulgaciones, también llegó a comentar más a fondo acerca de la IA y su sobreexplotación por las producciones:

“Pero todo desemboca en otro tema de la IA, y esto es por lo que he terminado con el estudio. Ellos pueden coger lo que tú has hecho, Batman o lo que sea y apropiarse culturalmente de ello o como quieras llamarlo. Aunque seas un esclavo de Disney o Warner Brothers, pueden hacer lo que quieran. Así que en mis últimos años de vida, me rebelo silenciosamente contra todo esto”.

Anteriormente, el director ha criticado el uso de la IA por apropiarse del arte propio.

Michael Keaton como Batman. (Foto:Captura/YouTube)

Burton es conocido por sus obras principalmente habiendo sido producidas por las grandes casas productoras como Disney o Warner. “Batman”, “Batman Regresa”, “El Cadáver de la Novia” o “Frankenweenie” fueron todas producidas por grandes productoras.

Aún así, Burton no es tan crítico de sus experiencias. Todavía recuerda con cariño el tiempo que pasó dirigiendo “Batman”, y admite que tanto él como Michael Keaton, el mismo Caballero de la Noche; encontraron ese tiempo “precioso”. Aún así, confiesa que tuvo cierta presión por parte de Warner a la hora de dirigir estas películas:

“Bueno, el estudio estaba en una situación similar a la anterior de Disney, me encontraban muy “raro”. Ya habían tenido suficiente de mí. Creo que enfadé a McDonalds o algo así”.

El último comentario es una referencia a una experiencia particular que ocurrió con la promoción de “Batman Regresa”. Para la segunda película del Caballero de la Noche, Warner le dio mayor libertad creativa a Burton, lo que llevó a que añade con más elementos góticos y oscuros a la cinta. Aún así, se promocionó a la película como si fuera apta para toda la familia, con promociones de juguetes en los McDonalds. Cuando los padres vieron la cinta, criticaron la temática oscura e inapropiada para los niños. Llevó conllevó a que Warner despachara a Burton y tomase una visión más ligera y entretenida para las próximas películas de Batman, dirigidas por Joel Schumacher.