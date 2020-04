A pesar de que Netflix ha estado en la boca de todos últimamente por sus series para adultos, como el show de citas “Too Hot To Handle” o las nuevas temporadas de “La casa de papel” y “La casa de las flores”, lo cierto es que la plataforma también brinda un amplio catálogo de opciones para los más pequeños del hogar, y hace poco se agregó una nueva película al mismo: “The Willoughbys”.

Esta cinta es una producción en conjunta con Canadá y Estados Unidos, dirigida por Kris Pearn y Rob Lodermeier. La misma se trata de una comedia creada por computadora que desde sus inicios tuvo la aprobación de Netflix para su distribución. La historia se basa en el libro del mismo nombre creado por Lois Lowry.

Con la participación especial de Will Forte, Maya Rudolf, Terry Crews y Ricky Gervais en la narración, “The Willoughbys” dejó a sus espectadores pegados a la pantalla chica brindando sentimientos de felicidad, alegría y mucho calor sentimental, algo que durante la cuarentena por el COVID-19 muchos han estado buscando.

Sin embargo, el final de la película ha dejado abiertas muchas preguntas que responderemos en este artículo. Cabe resaltar que hay una alerta de spoilers por si no has visto la película, así que sería mejor que vayas a ver “The Willoughby" antes de continuar leyendo.

¿QUÉ PASÓ EN “THE WILLOUGHBY”?

Póster oficial de "The Willoughbys": explicación del final de "Los hermanos Willoughby" (Foto: Netflix)

Los Willoughby son una familia orgullosa con ancestros exitosos. Sin embargo, en la generación actual, los padres son extremadamente negligentes con sus hijos, dejando de lado la responsabilidad de cuidarlos. Los padres están demasiado ocupados amándose y a veces incluso olvidan que los tienen. Tim es su hijo mayor, mientras que Jane es su hija. Luego están los gemelos, ambos llamados Barnaby.

Un día, Jane encuentra a un bebé que alguien deja afuera de su puerta. Sin embargo, a los padres no les gusta demasiado tener un hijo más. Por este motivo, sacan a sus hijos de la casa y les piden que regresen solo después de deshacerse del huérfano. Los niños de Willoughby nombran a la huérfana Ruth y la dejan en una fábrica de dulces cuyo dueño se llama Comandante Melanoff.

En su camino de regreso, Jane plantea la idea de convertirse ellos mismos en “huérfanos”. Los niños diseñan un plan donde hacen una agencia de viajes falsa y envían a sus padres a lugares peligrosos para pasar unas vacaciones, con la esperanza de que no regresen más y los padres caen en la trampa.

"The Willoughbys": explicación del final de la nueva película animada de Netflix (Foto: Netflix)

Los padres llaman a una niñera llamada Linda para cuidar a los niños en su ausencia. Sin embargo, Tim piensa que la niñera está trabajando para sus padres y llama a los servicios para huérfanos. Ellos envían a los niños a diferentes hogares de acogida, pero entonces Linda rescata a Tim primero, y luego a los demás. Sin embargo, los niños se dan cuenta de que necesitan a sus padres biológicos para que los servicios de huérfanos puedan dejar de molestarlos.

Van a la fábrica de dulces del Comandante Melanoff y hacen una máquina voladora para poder comunicarse con sus padres. Sus padres están en una montaña peligrosamente alta en Suiza. Los niños de alguna manera logran llegar a la cima y encuentran a sus padres enterrados en un montón de nieve. A pesar de que sus hijos los salvaron, los padres engañan a los niños y usan su avión para escapar, pero su avión se estrella en el camino.

En medio de la tormenta de nieve, los niños se abrazan aceptando su destino final. Afortunadamente, el comandante Melanoff y Linda los salvan. Los niños entonces le preguntan a Melanoff y Linda si serían sus padres adoptivos, y luego de aceptar gratamente, los siete deciden ser una familia.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL “THE WILLOUGHBYS”?

"The Willoughbys": explicación del final de la nueva película animada de Netflix (Foto: Netflix)

Si bien el final de “The Willoughbys” es encantador y llega a tocar muchos corazones, muchos espectadores podrían haberse preguntado cómo los problemas de los protagonistas desaparecen tan fácilmente. ¿No volverían a poner a los niños de Willoughby en hogares de acogida ya que no pudieron llevar a sus padres biológicos de regreso?

Bueno, la respuesta a esa pregunta es bastante simple la misma película lo menciona. Hacia el final, hay un marco que muestra un certificado de adopción. Esto prueba que Melanoff y Linda se casan y adoptan a los niños Willoughby. Los siete comienzan a vivir juntos como una familia. El final es bastante claro, pero debe recordarse que “The Willoughbys” es una película animada que funciona mucho sobre el surrealismo.

¿Qué pasó con los padres? A los padres también se les da un final algo feliz. Se encuentran en una balsa improvisada en el océano después de que la máquina voladora se estrellara, pero todavía están felices porque permanecen juntos. Sin embargo, un tiburón salta del océano hacia ellos, abriendo su gran boca ancha. No se revela si el tiburón se come a los padres o no.

"Los hermanos Willoughby" encuentran al Comantande Melanoff (Foto: Netflix)

Sin embargo, una ligera voz al final da a suponer que los padres también sobreviven al ser comidos por el tiburón. Han sobrevivido a toneladas de otros escenarios cercanos a la muerte, durante toda la película y puede que esta no sea más que otra aventura peligrosa para ellos.

“The Willoughbys” deja a los espectadores con un mensaje positivo mires donde lo mires. Muestra cómo uno no obtendrá todo lo que quiere en la vida, pero que el universo encuentra una manera de darle a uno lo que necesita. Los niños encuentran una familia amorosa que los quiere. Ruth ya no es huérfana. Linda, habiendo quedado huérfana, también encuentra una familia amorosa. El comandante Melanoff ya no está solo. Los padres de Willoughby pueden estar juntos, sin la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Ahora todo está bien.

