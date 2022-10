Tras el éxito de “Elvis”, parece que la gente no se cansa de las películas biográficas de celebridades. Sofia Copolla, hija de Francis Ford Copolla, ha decidido hacer una película en la esposa del mismo Elvis Presley, Priscilla.

La directora es conocida en el mundo del cine por haber ganado un Oscar por el guion de Lost in Translation y haber obtenido varias nominaciones en otros proyectos. Copolla ha comentado que encuentra todo un reto el dirigir esta película, al temer que la figura de Elvis opaque al de Priscilla. Piensa retratar esta historia de manera parecida a como adaptó Maria Antonieta con Kristen Dunst.

“Estoy emocionada de hacer algo arraigado en ese estilo de la historia estadounidense por primera vez. Y Priscilla es un ícono de glamour por excelencia”, comentó Coppola a la revista Vogue. “Estaba tan interesada en la historia de Priscilla y su perspectiva sobre cómo se sentía crecer como adolescente en Graceland. Estaba pasando por todas las etapas de la juventud en un mundo tan amplificado, algo similar a lo que pude hacer con María Antonieta”.

Copolla también agradece que Baz Luhrmann haya hecho la película de Elvis, pues así audiencias estarán familiarizadas con la figura de Priscilla.

Sofia Copolla (Foto:Getty Images)

“Me encantó cómo Baz abordó su historia de una manera muy parecida a un collage, pero me alegro de que no haya entrado en gran parte de la historia de Priscilla porque ahora puedo profundizar mucho en ella”, explicó la directa. “Creo que Baz es tan único y su versión de esa historia fue tan creativa. Pero Priscilla es un personaje tan secundario en esa película que nunca sentí que estaba pisando el mismo territorio. Me encanta que a la gente le haya gustado tanto su película sobre Elvis, y ahora, en unos años, habrá otra película sobre Priscilla. Creo que será interesante tener dos interpretaciones completamente diferentes de los mismos eventos y período de tiempo.”

Todavía no hay fecha de estreno, pero se ha confirmado que Cailee Spaeny será Priscilla y a Jacob Elordi interpretará al Rey del Rock mismo.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo no recibió a la Comisión de Fiscalización pese a que él los citó en Palacio de Gobierno. Esta es la crónica de como el presidente Pedro Castillo se corrió de responder sobre sus reuniones clandestinas.