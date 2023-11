La nueva película japonesa de Godzilla, “Godzillla minus One”, acaba de lanzar su tráiler para audiencias internacionales. Aunque la cinta se estrenó inicialmente en territorio nipón el 18 de octubre, pronto se verá en las salas de cine del resto del mundo.

La nueva cinta está ambientada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.

Es adecuada esta ambientación, puesto que Godzilla nació como idea tras el desastre nuclear en Fukushima y Nagasaki que arrasó con Japón. Visto inicialmente como una crítica de la bomba nuclear, en diferentes adaptaciones el monstruo podría ser lo suficientemente flexible para ser interpretado tanto como héroe que como villano. Su director, Takashi Yamazaki (Stand By Me, Doraemon, Lupin III: The First), volverá a interpretar a Godzilla de manera mitológica, para diferenciarse de la recreación de Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), quien adaptó el material como un dura crítica contra los bombardeos nucleares.

Para esta cinta, Godzilla será un monstruo despiadado decidido a atacar el Japón. El país por entonces estaría pasando por momentos complicados tras la Segunda Guerra Mundial.

Siempre es necesario aclarar que las versiones niponas de Godzilla varían de las interpretaciones americanas creadas por la productora Legendary Pictures. En los Estados Unidos, esas cintas forman parte del “monsterverse”; el universo cinematográfico extendido compuesto por Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019) y Godzilla vs. Kong (2021).

Audiencias estadounidenses podrán disfrutar de una distribución limitada de la cinta en los cines desde el 1 de diciembre. Es probable que para el resto de occidente, se vea esta película en algunas de las reconocidas plataformas digitales.