La cinta peruana ‘El caso Monroy’, dirigida por Josué Méndez, se estrenará este 5 de octubre en las salas de cine de Lima y provincias. El filme es protagonizado por el actor mexicano Damián Alcázar y cuenta con un gran elenco tanto nacional como internacional.

Wendy Vásquez, Liliana Trujillo, Grapa Paola, Silvia Majo, Olivia Manrufo, Lía Camilo, Maryloli Pérez y María Zubiri, destacadas actrices de Perú, Argentina y Cuba, encarnan a un grupo de mujeres muy diferentes entre sí, pero con algo en común: están privadas de su libertad, abatidas por la soledad, la falta de afecto y el abandono.

En el film, las vidas de estas mujeres giran en torno al personaje de Ronnie Monroy (Damián Alcázar), un empleado público a punto de jubilarse que se reinventa y se convierte en tramitador para acercarse, con secretas intenciones, a las reclusas de un penal de mujeres, ofreciéndoles ayuda para su libertad y una luz de esperanza.

El director Méndez contó que su tercer largometraje está inspirado en una experiencia personal que lo marcó en la adolescencia y en una de las crónicas del libro ‘Día de Visita’ de Marco Avilés.

“Fueron dos cosas que se juntaron. Por un lado, las visitas a una tía que estuvo en Santa Mónica por cinco años, que me llevó a conocer la cárcel en días de visitas masculinas, cuando todo era casi festivo, contrario a lo que se piensa. Conocí a esas mujeres llenas de optimismo, de sueños por cumplir, de una generosidad muy grande, divertidas. Me quedé con esas imágenes de personajes, de historias, pero no sabía qué hacer con todo eso. Y ahí es donde entró, mucho tiempo después, la crónica de Marco Avilés titulada Ronnie Monroy ama a todas”, declaró a la prensa.

Damián. (Foto: Difusión)

Fue este personaje peruano el canal que le sirvió a Josué para contar esas historias de internas, que ya tenía acumuladas: “también me ayudó a volver a contactarme con estos tinterillos muy típicos de nuestro sistema judicial, personas que Marco también había entrevistado para su libro. Después, cada historia tomó su propio vuelo. No son personajes que estén en el libro de Marco. Cada personaje fue encontrando su espacio y la realidad los nutrió a medida que yo iba encontrando personajes reales que se parecían a los que quería retratar”, recordó.

Entre drama y comedia

La película también destaca por su particular juego entre el drama y la comedia. De hecho, el director buscaba un equilibrio que permita darle vitalidad, aventura, humor y misterio en la trama: “buscamos el tono de la película hasta que llegó a ser lo que es ahora, una película que divaga entre el drama y el humor, sin un exceso hacia algo muy perverso ni hacia algo muy chabacano, un tono que fui encontrando en la edición”, señaló Méndez.

Precisamente, una de las razones por las que le ofrecieron el papel a Damián Alcázar fue la certeza de que es un actor que maneja muy bien esa línea muy delgada entre el humor y el drama.

Para Méndez, el mexicano tiene esa versatilidad para crear momentos dramáticos y luego sacar algo humorístico, lo que poco se suele ver en actores. Considera que como él hay pocos, por lo que no dudaron en escogerlo. Cabe añadir que Damián Alcázar vino al Perú con varias semanas de anticipación al rodaje para compenetrarse con Lima y sus personajes populares.

El protagonista vino al Perú semanas previas al rodaje para evaluar el ambiente y su futuro personaje. (Foto: Difusión)

El actor cuida mucho los detalles y para su interpretación, buscó el tiempo para recorrer las calles del centro, observar a los personajes cotidianos, a los tramitadores que están afuera de Palacio de Justicia, sobre todo a los de una edad como la de su personaje y reconocer su manera de caminar, de moverse. También tuvo el apoyo de Oscar Beltrán, coach de voz, para adoptar nuestra entonación sin acento mexicano y convertirse en el peruano que encarna en la película.

“La propuesta en la película era retratar a alguien cuya vida para la sociedad está terminando. A Ronnie Monroy lo jubilan, la vida le baja el dedo cuando llega a una cierta edad donde la sociedad le dice que ya no sirve. Eso me parecía muy interesante porque es una persona que se rebela contra eso. Él se reafirma como alguien útil. Encuentra una especie de segunda viada en la vida con este oficio que se inventa y empieza a crearse una nueva vida llena de aventuras”, remarcó el cineasta describiendo al antihéroe de su película.

El caso Monroy cuenta con la producción de Enid Campos de Chullachaki Cine, coproducido por Gema Films (Argentina) y Tondero (Perú). Ha sido realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura de Perú – DAFO, el Programa Ibermedia, el INCAA (Argentina) y Visions Sud Est (Suiza). Cuenta, además, con la producción asociada de La Plaza Media.





