Addie Andrews pasó de ser una modesta misionera de la iglesia mormona a una de las más famosas actrices del cine para adultos . La estrella porno de 30 años, que recientemente fue reconocida como una de las más cotizadas actrices de la industria por la revista Penthouse, dice que, en muchos sentidos, su vida pasada y su profesión actual tienen mucho en común.

“Me sentí más satisfecha cuando estaba ayudando físicamente a las personas”, dice en una declaración sobre su vida pasada en relación con su vida actual.

Andrews creció en un pequeño pueblo en el noroeste del Pacífico, en Estados Unidos, en donde tuvo “poca libertad”. Sus padres le exigieron que fuera religiosa, pero le permitieron elegir su propia iglesia. Cuando cumplió 17 años, se fue con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la iglesia Mormona.

“La iglesia me acogió, fue muy acogedora y quería hacerlo bien conmigo”, refiere Addie en una entrevista concedida al New York Post.

Solo tuvo relaciones sexuales una vez antes de aceptar el mormonismo y se adhirió obedientemente al gobierno de la iglesia que se mantenía firme en contra del sexo prematrimonial.

“El problema no es solo que se niegue el sexo prematrimonial, sino que lo convierten en un pecado muy grave y algo vergonzoso. Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad”, agregó.

MISIONERA MORMONA

Durante 18 meses, hizo proselitismo en una misión en los Estados Unidos y no volvió a tener relaciones sexuales hasta los 26 años. La represión era muy estricta, ni siquiera tenía permitido ver películas con su familia un sábado o incluso ser la dama de honor de su hermana, porque el vestido de dama de honor no era “adecuado” para los estándares mormones.

“¡Estaba muy reprimida sexualmente!”, dice ella. “Eres esencialmente una monja, dedicada a tu religión durante ese período de tiempo”.

Su incapacidad para estar en la fiesta de bodas de su hermano hizo que Andrews reconsiderara su fe mormona. Además, también empezó a extrañar sus viejas pasiones: cantar, bailar y actuar.

CAMBIO RADICAL

En 2017, dejó de asistir a la iglesia. Al año siguiente, se mudó a California para convertirse en actriz, pero a pesar de tener una licenciatura de la Universidad Brigham Young, ni siquiera pudo encontrar trabajo como camarera. Por lo que probó suerte como bailarina exótica.

“Empecé a contactarme con muchos agentes porno”, reveló la estrella de cine para adultos que hoy tiene más de 70,000 seguidores en Instagram. Hasta que finalmente empezó a trabajar en la industria.

Ahora, la actriz se ha mudado a Florida, se vinculó con un agente y desde entonces ha aumentado rápidamente en el ranking porno, llegando a ser muy cotizada en la industria.

Por su parte, su familia aceptó su nuevo estilo de vida con aseguraron que nunca verán una de sus películas, las que evitan a toda costa.

“Sabía que se sorprenderían un poco cuando les contara sobre mi trabajo para adultos. Mi hermano dijo: ‘Definitivamente nunca veré tu porno, pero pareces más feliz que nunca, así que apoyo tu decisión’”.