‘La Casa de las Flores’ ha tenido gran acogida y el personaje de Paulina de la Mora, encarnada de Cecilia Suárez, ha ganado un gran protagonismo en redes sociales.

Por ello cuando la actriz tiene alguna entrevista en algún medio de comunicación, los seguidores e incluso los periodistas le piden que interprete a Paulina de la Mora de la serie ‘La casa de las flores’, pero tiene impedimento de hacerlo.

Cecilia Suárez explicó para 'La Saga' la razón por la cual no puede imitar a Paulina: “son políticas de Netflix y hay que respetarlas. Me lo piden muchas veces, pero no se puede hacer".

Asimismo, señaló la satisfacción que le da la acogida que ha tenido su personaje, ya que incluso se creó un reto en redes sociales. “No sabes la felicidad que me ha dado ver eso. El #PaulinaChallenge ha estado muy chistoso”, reveló la actriz de ‘La casa de las flores’.

Cecilia Suarez se ha hecho conocida gracias a este rol en la serie de Netflix en Latinoamérica y muchos seguidores consideran que ella es 'la protagonista' de ‘La casa de las flores’.

‘La casa de las flores’ es una comedia negra sobre una florería familiar, llena de secretos hasta que un día la amante del dueño decide suicidarse en la casa de la esposa.