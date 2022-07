Roberto Palazuelos informó que Andrés García fue hospitalizado el miércoles 6 de julio. Esto ocurrió horas después de que el actor de 81 años confesó que se sentía “cerca de su final” a través de un video de su canal de YouTube donde se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza producto de una caída.

En entrevista para el programa Hoy, Palazuelos informó que García tuvo que ser internado. “Me enteré hace un momento, recibí una llamada (en la que me informaron) que acaba de entrar al hospital”, afirmó el empresario, quien se enteró de la noticia gracias a la llamada de Leonardo García Vale, hijo del histrión de 81 años, quien se comunicó con él.

“Le dije que estaba grabando, y ahorita voy a ver qué está pasando”, agregó “El Diamante Negro” dejando claro que no conoce los detalles del estado de salud de Andrés García. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora sobre la situación del actor de telenovelas? Aquí los detalles.

Roberto Palazuelos informó que Andrés García fue hospitalizado el miércoles 6 de julio (Foto: captura de pantalla YouTube/Andrés García)

LAS HORAS MÁS OSCURAS DE ANDRÉS GARCÍA

En un nuevo video publicado en su canal de YouTube, Andrés García reveló que se abrió la frente tras sufrir una caída. El histrión de 81 años se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, se lee en la descripción del video.

Andrés García dijo que esta caída, sin especificar en qué fecha sucedió, fue consecuencia de “su estado de salud, que va decayendo cada día más”.

En un video de su canal de YouTube, Andrés García se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza producto de una caída (Foto: captura de pantalla YouTube/Andrés García)

Lo más alarmante de su mensaje llegó cuando afirmó que siente que es su final: “Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”. Esto provocó la preocupación de sus seguidores por su estado de salud.

En el video podemos ver al protagonista de “El privilegio de amar” acostado en su cama, con la abertura de su frente cubierta con una bandita y siendo consolado por su esposa, Margarita Portillo, quien explicó que la caída ocurrió cuando el actor se encontraba en su casa de Acapulco.

Andrés García no quiere vivir en esas condiciones

En otra parte del video se le escucha decir a Andrés García que no desea seguir viviendo con sus condiciones de salud actuales: sintiendo que en cualquier momento se podría desmayar y sufriendo accidentes.

“No sé si quiera (reponerme), yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que voy me estoy cayendo, yo no quiero vivir así”, afirmó el actor en el video de YouTube.

Posteriormente, el legendario actor de “Pedro Navaja” expresó que su última voluntad es que lo cremen en una lanchita en las aguas del mar de Acapulco.

“El asunto ya luego es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, agrega el actor.