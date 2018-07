Pasaron 66 años para que el indio Shridhar Chillal decida cortarse las uñas —que ostentan el título de las más largas del mundo— como se ve en el video de YouTube .

El hombre de 81 años, quien entró al libro de los Récords Guinness, llegó a New York para poner fin a una era que empezó en 1952. Actualmente, las uñas se encuentran en una vitrina del programa 'Ripley’s Believe It or Not!' para ser conmemoradas para siempre.

Las uñas de Shridhar Chillal son expuestas en el museo de curiosidades de Nueva York y pueden ser vistas por todo el que quiera. El hombre nacido en la India contó que eran extremadamente frágiles y muchas veces tuvo inconvenientes para sobrellevarlas durante su vida. El canal de Guinness World Records de YouTube muestra detalles del épico hecho.

“No me puedo mover mucho, así que cada hora y media o así me despierto y coloco la mano en el otro lado de la cama” , contó el indio en una entrevista a Guinness, muy orgulloso del récord logrado.

Shridhar Chillal decidió no ser más el hombre con las uñas más largas del mundo y en una ceremonia celebrada en el programa 'Ripley’s Believe It or Not!' , le cortaron las uñas en 20 minutos.

La decisión por dejarse las uñas largas la tomó cuando tenía 14 años. Durante todo este tiempo trabajó como fotógrafo usando principalmente la mano derecha y un mango personalizado para acomodar sus uñas.

Shridhar Chillal enfrentó dificultades cada vez mayores debido al peso de las uñas.