El más hincha, el que más grita los goles, el que tiene la camiseta siempre puesta. Fernando Tuesta es un apasionado del fútbol, un hombre que vive las buenas y las malas con el corazón apretujado y el pecho inflamado. Así, como el más hincha, Tuesta, que tuitea y siempre está listo para dejar el análisis político y hablar de fútbol, admite que pasó de no creer a creer, esa sensación tan fuerte que casi nos invadió a todos, que nos hizo, de pronto, cantar como nunca el himno, llorar frente a la pantalla y tener en la cara el rostro de la expectativa más grande, del sueño cumplido. Nunca fuimos tan felices. Porque esta felicidad nos llegó 36 años después. Y Tuesta lo sabe, porque él vio cuando éramos un buen equipo, cuando nos fuimos al carajo y cuando empezamos a transformarnos. Él lo vio. Y por eso es que esta clasificación y esta llegada a Rusia lo toca en el alma. Perú tan cerca, después de estar tan lejos.

Debo decir, con orgullo, que me pareció una extraordinaria participación en términos de apoyo a la selección y de la creación de una identidad que no se había visto en otras oportunidades.

Tenemos un ejemplo de cómo el apoyo ha sido correspondiente de lo que sucedía en la cancha. Si las cosas se hacen bien, la gente apoya. Se vuelve como un solo puño. Eso de una sola camiseta es lo más simbólico, una suerte de unidad nacional. Así como la gastronomía ha ocupado un lugar por mucho tiempo, el fútbol es el deporte de pasiones y es inigualable. No hubo nada igual ni siquiera en los mejores momentos del vóley, que fue nuestro deporte colectivo más extraordinario.

En términos de sentimiento y de construcción de identidades, obviamente todo esto colabora mucho. El tema es cómo eso lo aprovechas para institucionalizar un deporte tan venido a menos como es el fútbol en nuestro país. Ese es el otro tema. Lo que hizo la selección no es representativo de nuestro fútbol local. Yo que soy hincha de estadio, debo decir que esto fue la otra cara. Tenemos un campeonato local de última, con clubes intervenidos, con jugadores y equipos que están llenos de licencias lamentables que ha llevado a que nuestro deporte sea de los peores del continente. Esto es un resultado de una nueva dirigencia de la selección peruana que se enganchó con un tipo que tiene visión como Oblitas, que a su vez apostó por Gareca, que es un entrenador adecuado y consiguieron el compromiso de los jugadores. Es decir, es un poco el encadenamiento de cosas que, sin embargo, no son sostenibles en el tiempo si no se hacen cambios.

Regresando al fútbol, me pareció que nuestro equipo jugó bien. Algunas figuras no destacaron como se esperaba, pero otras aparecieron como no se esperaba. Como Carrillo o Luis Advíncula. Carrillo era un jugador irregular en partidos de la clasificatoria.Y Advíncula sabemos lo que ha hecho. Y otros no cumplieron, como Cueva o Flores. Lamentablemente, Tapia tuvo una lesión, pero aparecieron Santa María y Aquino. Tenemos evidentemente un equipo.

Nos han abierto los ojos y hemos podido darnos cuenta de que tenemos jugadores buenos de reemplazo.

Gareca convirtió un grupo de jugadores en un equipo. Y eso pasa por dar confianza. Yo personalmente he visto los mundiales del 70. Yo he visto clasificar a Perú, lo he festejado, lo he visto campeón sudamericano, y luego pasaron 36 años de frustraciones… Sí, yo era escéptico, incluso cuando empezó la selección. Luego Gareca y el equipo me mostraron lo que hacían y yo tuve confianza. Ahora, la generación de aficionados ha cambiado.

Demográficamente no somos los mismos, por lo tanto no hay una historia continua. Los que vimos las anteriores clasificaciones podemos hacer ciertas comparaciones, pero ahora la gran mayoría es la que vio frustrada la clasificación peruana. Por lo tanto, no tiene registro de lo anterior, salvo leer o ver algunos videos que hay por ahí, pero nada más. Por ejemplo, el triunfo de la clasificación de Perú en el 69 con el gol de Perico León y con el pase de Chumpitaz fue un golazo y no existe video, existen fotos nada más.

Entonces, cómo puedes comprobar (lo que pasó). Por ejemplo, los argentinos, los españoles o los mexicanos tienen una historia visual que te ayuda a crear identidad, conocimiento e historia. Nosotros no. Entras a YouTube y quieres ver a Cueto, y te encuentras con videos borrosos. Nada de lo que he podido ver desde que él apareció e hizo cosas extraordinarias.

No tenemos historia visual que ayude a crear esa memoria que es importante.

SABÍA QUE:

¿Qué crees que pase con Gareca ahora que su selección también lo quiere?

- Debe ser algo difícil para él. Creo que es el personaje más querido de este país, con más aprobación y más necesitado. Sabe que la gente le entrega recíprocamente ese sentimiento y por otro lado está la selección de su país, que es un reto.

¿De corazón quieres que se queda Gareca?

- Por supuesto que sí. No teníamos un entrenador de la selección que pudiera mostrar no solo resultados sino un trabajo de reconocimiento y trato con los jugadores donde se combina la disciplina con el compromiso de los jugadores.