El hincha que transformó su inspiración en himno. Marco Romero , el tipo que dejó su trabajo en un banco para dedicarse en cuerpo y alma a la música, no puede disimular la felicidad que le genera la bicolor, sobre todo, porque ocurrió lo que tanto esperó, él y todos los peruanos: Perú llegó a Rusia . Marco es un hincha fiel, el que está en las buenas y en las malas. “Nunca habrá época tan mala que no se pueda cambiar. Siempre la vida te dará la oportunidad de que eso malo cambie. Y el fútbol es igual, la vida misma”, comenta. Marco nos ha hecho cantar como nunca, y esa canción que, de pronto, tarareamos a cada instante es parte de uno de los mejores momentos de nuestra historia reciente. Tantos años esperando. “Soy tan hincha como tú / selección de mis amores. / Por eso confío en ti pa’ defender mis colores… Porque yo creo en ti / vamos, vamos, Perú”, escribió Marco, inspirado en lo que deseaba con su corazón bien peruano.

Viví la clasificación como un hincha más. He gritado, he llorado y me he reído. He acompañado a la selección a algunos lugares como Argentina, estuve en la Bombonera, alentando a la selección con todo. He saltado y vibrado. No pude ir a Ecuador, pero siempre estuve pendiente del equipo. Acompañé a la selección con mucha fe, que es algo que nunca he perdido.

Me emociona que mi canción ‘Porque yo creo en ti’ sea como la voz musical de la selección. Tuve suerte de que la gente haya transformado esta canción en himno.

Esta canción no es una canción de la federación. Ni tiene que ver con el fútbol de la federación. Yo no tengo contacto con ellos. Nunca la tuvieron como parte de la federación. La canción es la canción del pueblo peruano y eso es lo más bonito. Nunca tuvo una marca detrás que la empuje. Ni 50 comerciales detrás diarios. Simplemente tuvo una exposición mediática que se la dio la gente cuando vio los triunfos peruanos. Y el lema de ‘Porque yo creo en ti’ se quedó en el corazón de la gente y la gente lo hizo. Me siento emocionadísimo al escuchar a niños cantarla. Hay papás que me han parado en la calle para presentarme a sus hijos, les dicen: “Él hizo la canción que tú cantas”, y los niños me abrazan en las calles. Señores, señoras, abuelitos en la calle... me abrazan, me dicen: “Gracias, hijito, ahora todos creemos”. Eso es muy bonito. Las marcas optaron por otra canción que fue “Contigo, Perú”. Espero que en las otras Eliminatorias, “Porque yo creo en ti” tenga esa suerte del tema “Contigo, Perú”. Sería lindo porque no solo estaría en la gente, sino también en la selección. Sé que los jugadores de la selección la cantan en el vestuario. El equipo de menores también, el de vóley igual. Eso me llena de emoción y de responsabilidad para hacer más cosas. Quiero ser un cantautor que la gente reconozca y que los temas puedan tener un mensaje que pueda quedar en la sociedad.

Me pareció muy bien lo que hicieron los muchachos. Tuvimos un poco de esa mala suerte de jugar bien pero no meter goles. Siempre tuvimos esa mala suerte, ahora Perú tuvo 15 partidos sin perder. Nos acostumbramos a no perder y nos chocó mucho a los peruanos no ganar a Dinamarca. Sentí el silencio en la calle durante mucho rato. Y el penal que no metió Cueva también nos afectó. Anímicamente también bajoneó al equipo; aunque atacamos, la pelota no entró. Hicimos todo para ganar, Dinamarca no fue mejor que nosotros. Al contrario, fue menos que nosotros. Pero así es el fútbol. La selección lo hizo súper bien. Nos dejó a todos tranquilos. Creo que los peruanos nos sentimos orgullosos, algo que antes no sentíamos.

Nos volvimos más peruanos, nos volvió la identidad. Cantar nuestro himno se convirtió en una cuestión religiosa. Se convirtió en nuestro lema de fe. “Porque yo creo en ti” fue un lema de fe, esperanza, el creer en la gente.

Nunca vi gritar, hinchar a la gente de esa manera. Hoy el espíritu de peruanidad es enorme. Hoy la gente no compra camisetas de Messi, de Neymar... Compra camisetas de ‘Orejas’ Flores, Tapia, Guerrero; y eso tiene un valor más allá del fútbol. Perú irá al Mundial de Catar y ganará la Copa América que viene en junio.

La selección tiene futuro. El Perú no solo es gastronomía y arte. También es fútbol.

SABÍA QUE



- Es un joven músico, compositor, comunicador y conductor de televisión.



- Su mayor influencia musical se la agradece a su gran amigo el compositor Mario Cavagnaro, quien junto a Óscar Avilés, lo invitó a participar del grupo de jóvenes de música criolla Avanzada Criolla.



- Ha trabajado con Eva Ayllón, Cecilia Barraza, Lucía de la Cruz, Bartola, entre otros.



- En 2015 lanzó el disco Porque yo creo en ti, con 10 temas, incluyendo el éxito alusivo a la selección peruana.