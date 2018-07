Kike La Hoz es periodista de deportes. Hincha, pero no convencional. Es analítico, deformación profesional, le llaman. Ve el fútbol con mirada crítica, evalúa y escribe. Se emociona, como tú y como yo, pero sabe controlarse. Quizás por esa particular manera de ser ha dejado precisas crónicas sobre lo que hemos vivido en estos días con la selección y un libro en coautoría con Renzo Gómez Vega que se llama Benditos y que figura entre nuestras lecturas futboleras favoritas. Al margen de los resultados que ya sabemos, el periodista dice que hoy se trata de consolidar y construir lo que hemos avanzado. Hoy espera que no sea un accidente o una isla esta participación en Rusia . “Que sea una oportunidad para que el fútbol resurja del todo”, enfatiza. Y eso esperamos, con o sin Gareca.

Volver al Mundial después de 36 años fue clave. Era soberbio y arrogante pensar que éramos candidatos al título. Lo importante era comenzar a participar en este evento de alto nivel. Aprender a competir nuevamente. Algo que habíamos perdido por estar tantos años fuera de un mundial. Creo que Perú demostró que continúa una línea ascendente, demostrando que la selección dejó atrás una etapa oscura. Pero de aquí en adelante toca demostrar que no ha sido un accidente, sino que esto puede continuar.

Lo que ha vivido la hinchada no se limita a una cuestión deportiva. No se trata de una reacción de hinchas que aman el fútbol. Eso sería engañarnos. Creo que es un fenómeno que responde más a una coyuntura que combina lo económico, cultural y social. Tiene que ver con esta cuestión de que ahora sí nos sentimos más orgullosos de ser peruanos, algo que tiempo atrás era difícil de escuchar en medio del terrorismo y la crisis económica. Uno renegaba de ser peruano. Las nuevas generaciones se sienten orgullosas de ver a un país en auge, con mejores cifras educativas. Obviamente no vivimos en el paraíso, hay muchas cosas por solucionar. Pero el Perú no es el de hace 20 años, estamos más dispuestos a decir que estamos orgullosos del Perú, y eso se cataliza a través del fútbol.

Qué mejor espacio de identificación nacional que el fútbol. No existe un mejor espacio que una tribuna donde todos estamos saltando y gritando por el país. Es el lugar ideal donde todos nos congregamos a hablar de peruanidad.

El fútbol es un espacio público. Antiguamente el fútbol estaba relacionado con el buen fútbol y la picardía… ahora está vinculado al emprendimiento, a la unión, al juego colectivo, a sacarle la vuelta a la adversidad. Es un discurso que nos habla de cómo es la sociedad actual peruana. Es la representación de la sociedad. Vemos a chicos como Edison Flores, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, chicos de clases humildes, de sectores sociales deprimidos pero que han hecho carrera a partir de la constancia, perseverancia, trabajo y humildad. Y es eso lo que hoy se valora. La gente se siente reflejada en ese equipo. Es una retroalimentación: el equipo representa al resto y el equipo es el resumen de esta sociedad que somos todos.

¿Qué pasará con la selección a futuro? Pienso que el resultado será consecuencia de algo que tú hagas o dejes de hacer. No llegaremos mágicamente a Catar. Lo mejor que puede pasar al margen de que se quede Ricardo Gareca es continuar el camino, seguir el trabajo de base con esta selección y con el sistema que rodea al fútbol y al deporte peruano. Que no sea un accidente o una isla (esta participación en Rusia). Que sea una oportunidad para que el fútbol resurja del todo. Debemos aprovechar para construir algo integral y fuerte, y que se mantenga en el tiempo. Si sigue Gareca, será genial, pero si no está, el mejor homenaje que se le puede hacer es continuar ese legado, hacerlo propio y que eso nos sirva para aprender una gran lección: trabajar en equipo.

Si seguimos así, estaremos más cerca de clasificar al Mundial. Tendremos más chance de hacerlo si mantenemos un trabajo coherente y exigente en el tiempo.

DATOS



- Kike La Hoz es coautor del libro Benditos con Renzo Gómez Vega.



- Nos presentan 13 historias de fútbol no aptas para incrédulos.