Katia Samanez y Jaime Graña: “Hoy la gente se siente orgullosa de la selección y eso nos ha unido”

Pareja mundialista. Katia Samanez, ex comentarista deportiva y gran observadora del fútbol que se forjó en Radio Ovación, comparte el amor y la pasión por el fútbol con su esposo, Jaime Graña, gerente general del grupo El Comercio. Su gran afición los ha llevado a diversas jornadas deportivas, entre ellas no pocos mundiales .



Pero lo de Perú en este mundial es algo único y lo han vivido desde la tribuna. Los dos celebran y, al mismo tiempo, reflexionan. Katia, sostiene hoy, con optimismo, que ya tenemos equipo, por lo que es importante no detenerse. En Rusia, los dos han sido parte de la gran hinchada peruana. La emoción todavía está fresca, y los envuelve como una bandera.

Katia Samanez: Vivimos este mundial con toda la expectativa. Nosotros llegamos al segundo y tercer partido. El primer partido lo vivimos acá y fue un poco triste por no haber ganado o empatado, pero viajamos con ilusión y nos encontramos con un mar de peruanos.

Jaime Graña: En cualquier lugar de Rusia, todos tenían la casaca, el polo, la vincha o la corona inca.

KS : Lo más sentimental y fuerte fue cuando se cantó el “Contigo Perú”, es imposible que no se te salga una lágrima. Yo escucho los videos que me mandan por WhatsApp y lloro. Aparte del himno, lo que te genera esa canción y estar en el estadio con la selección peruana allí es alucinante. Perú parecía local.

JG : La clasificación fue súper emotiva porque veníamos con pocas chances y el equipo se unió. Creo que dejaron de lado las individualidades y Ricardo Gareca hizo un trabajo extraordinario y los jugadores en la cancha rindieron para poder clasificar.

Como dice Katia, la experiencia de ir a Rusia fue espectacular. Y demostramos ser la mejor barra del Mundial. En los partidos de la selección, el 60% eran peruanos, y había un montón de rusos con nuestra camiseta. Yo lo llamo la fuerza de la simbología. Probablemente hace 10 años no toda la gente se ponía la camiseta o el gorrito con el escudo. El fútbol nos ha unido. También sufrí, también me dolió que no hayamos metido goles en los dos primeros partidos porque eso nos dejó fuera, pero pudimos dar el grito de gol con Australia e irnos con un triunfo de consuelo. Esperaba más, pero es comprensible lo ocurrido. Jugamos con equipos de primer nivel.

KS : Lo que dices de la camiseta es muy gráfico. Antes la gente se ponía la camiseta del Real Madrid, del Barcelona y, de pronto, ahora tienen la camiseta con el nombre de Guerrero, de ‘Orejas’... ya no tenemos vergüenza de ponernos la camiseta en cualquier lugar. Hoy la gente se siente orgullosa de la selección y eso nos ha unido.

JG : Tenemos retos importantes que solo unidos vamos a poder lograr. Yo creo que el fútbol está siendo un catalizador y espero que el camino no se detenga. La gente ha mostrado su orgullo y eso nos ha cambiado bastante.

KS : Me he sentido orgullosa de haber ido hasta allá y gritar ‘gol’. Ese día me sentía pésima, estaba con fiebre, resfriada. Igual fui al estadio…

JG : A mi costado había un grupo de australianos y yo realmente grité el gol con todo. Para mí, fue como una liberación de frustración por tantos años de espera, y me movió. Fue un sentimiento muy profundo. Sacó lágrimas en muchos de nosotros. En el partido anterior, recuerdo que cantamos el himno al lado de peruanos y nos quebramos.

KS : El ‘Mudo’ Rodríguez me pareció que jugó espectacular en las clasificatorias. Los partidos del Mundial jugó muy bien y creo que hizo un buen trabajo; lo que nos faltó fue el gol.

JG : Quiero dar las gracias a la selección. Nos ha dado muchísimo. Es importante reconocer su esfuerzo, pero tenemos que aprender de esta (etapa) para que no nos vuelva a pasar. En el fútbol se trata de meter goles. Solo con goles puedes llegar al Mundial y pasar a las siguientes rondas y seguir avanzando. No hay que hacer leña del árbol caído, pero hay un sentimiento mixto: llegamos al Mundial e hicimos un papel que era menos de lo que esperábamos.

KS : Yo también reconozco el esfuerzo y me siento orgullosa. Lo que tienen que hacer ahora es ser titulares en sus equipos. Hay muchos de ellos que son suplentes de sus equipos y eso también te cobra factura a la hora de que juegas un Mundial.

JG : El fútbol nos ha ayudado a evolucionar como personas y como país, a sentir ese orgullo que antes probablemente no era tan profundo y generalizado.

KS : Antes no pensabas en ponerte un polo con un escudo. Han salido diseñadores nuevos y artistas plásticos que han aprovechado este nicho. Ahora hay chicas que hacen cuadros del mapa del Perú. Se ha unido la cultura con la moda, todo está relacionado. Ha sido muy lindo el último año que hemos vivido en el Perú a raíz de la selección. Orgullo, un orgullo grande, hemos sentido.

- JG : “(Sobre el capitán) fue sumamente difícil ese proceso. Nos afectó, afectó al equipo y en diferentes niveles. Un futbolista que deja de jugar por seis meses no llega igual al Mundial. Yo sí creo que nos costó. Es difícil saber cómo afectó al equipo, pero los chicos hicieron su mejor esfuerzo”.

