Susana Baca: "Falta el nexo entre la raíz peruana y el músico joven"

ACTUALIZACIÓN: Susana Baca ganó el Premio Nacional de Cultura en la categoría Trayectoria.

ENTREVISTA

Es fácil soltar frases que suenan importantes como "grande", "la mejor", "reconocida". Pero no es fácil contener la emoción cuando la realidad supera esas palabras. Es el caso de Susana Baca y su grupo conformado por el director de coros Julio Zavala, el percusionista Hugo Bravo, en el contrabajo Óscar Huarango y el guitarrista Ernesto Hermoza. Fuimos para entrevistarla, interrumpimos su ensayo y nos dieron un breve (y emotivo) concierto. Una lección de excelencia en la interpretación. Todos reunidos para preparar lo que serán sus próximos conciertos en el Teatro Municipal de Lima, este 8 y 9 de setiembre, como parte de la gira 'De los amores', que los ha llevado por escenarios de Europa y Estados Unidos. Y ahora Lima tendrá ese privilegio. Pero antes nosotros.

Escucharla a usted y a sus músicos hace que se nos erice la piel.

- A mí también (risas)…

Viene de una gira por Europa.

- Hemos tocado en Lisboa en un festival que se llama 'Soy loco por ti, América', como la canción de Gilberto Gil. Ahí empezamos en una noche de junio, entre el viento y el calor que se aproximaba. Cantamos en un jardín enorme, cerca de un museo muy importante de Lisboa. Un lugar lleno de gente y sintiendo lo que nosotros les cantábamos. Cargando nuestras vidas por esas ciudades, llegamos hasta Rumania, Irlanda, España, Barcelona, con toda la gente vibrando con nosotros.

¿Usted buscó a la música o ella a usted? Recordemos cómo empezó.

- Mis compañeras de la universidad me decían que yo debí haber sido un feto bailarín (risas), porque desde la barriga de mi mamá debo haber sentido la música, pataleando con ella. Nací en un espacio donde la música estaba. Por eso tengo esta relación con la guitarra tan fuerte. Mi padre tocaba ese instrumento, entonces ese sonido es de mi infancia. Cuando él interpretaba un tondero o una marinera, yo sentía esa transmisión de la música. Nací para ella.

El guitarrista Lucho González me contó una anécdota con Chabuca Granda y usted. Para el Festival de Agua Dulce, Chabuca le pidió que acompañe a una cantante un poco insegura, pero que cantaba de una manera especial. Esa señorita se puso a cantar y González dijo: "Esta chiquita tiene algo lindo, pero no un ritmo concreto, es medio volátil, no le auguro gran futuro". La cantante de "Cardo o ceniza" le respondió: "Usted ha estado al lado de una futura gran figura mundial". Y esa señorita era usted.

- (Risas)… El jurado de ese festival era de lujo con poetas como Antonio Cisneros, Corcuera, César Calvo. Ellos eran el jurado y Chabuca Granda. Yo cantaba los poemas de Omar Aramayo, el poeta puneño. Me presenté al concurso y las tres canciones que presenté clasificaron. Cuando fui a los ensayos, Lucho González me miró y me dijo: "No, no. Yo nomás la voy a acompañar". Y así fue la presentación.

Hace un rato nos ha deleitado con "Negra presuntuosa". ¡Qué interpretación!

- Yo me acuerdo del Andresito que iba a mi casa y bailaba. Era un bailarín maravilloso, con un compás interno precioso. Y lo recuerdo, lo veo…

Con la muerte de Andrés Soto nos volvimos a preguntar si la música afroperuana tiene el sitial que merece. Hace poco entrevisté a Miguel Ballumbrosio (hijo de Amador) y me comentaba que en Europa se cree que el Perú es solo andino. ¿Qué opina?

- Así como nos hemos mostrado con la comida, así tenemos que mostrarnos con todas las artes que tenemos. A mí me toca ir por escenarios del mundo y la gente se queda maravillada con nuestra música…

¿Considera que en los próximos cinco años podemos ser testigos de una suerte de boom de la música peruana en el mundo?

- Sí, todo depende de la excelencia en el trabajo de los músicos. Existen escuelas, lugares donde prepararlos, pero aún no hay ese nexo entre la raíz y el músico joven que está aprendiendo. Que ese joven se introduzca en la raíz de nuestra música y salga de ahí con su propuesta de rock, reggaetón, de lo que quiera, pero que haya tocado la raíz. Que vuelva a nacer en la raíz.

Usted ha sido ministra de Cultura. ¿Repetiría esa experiencia o preferiría no volver al sector público?

- Así como he puesto mi música en el mundo entero, también tengo la fuerza para hacer un trabajo por la cultura peruana. Pero este trabajo de cantar y sensibilizar a las personas para que sean mejores seres humanos es lo que más me importa. Ahora, recuerden que el Ministerio de Cultura, cuando fui ministra, estaba en pañales, eran sus primeros años de existencia. No había gran cosa. Era trasladar el desaparecido Instituto Nacional de Cultura a ser ministerio, con toda su burocracia y lastres que tenía. Entonces, trabajar en eso fue muy duro, pero fui feliz.

¿Qué le pediría al actual ministro, Salvador del Solar?

- Se trabajó mucho para la Ley del Artista, pero cuando la aprobaron en el Congreso, le quitaron algo muy importante: el seguro social. Cuando fui ministra convoqué a un grupo de gente, como Elvira de la Puente, Enrique Victoria y Kiri Escobar. Se trabajó en cómo insertar el seguro social. Pero tuve que dejar el ministerio. Espero que Salvador del Solar, que es un ciudadano-artista, revise esa ley.

Autoficha

"Este 8 y 9 de setiembre presento el espectáculo 'De los amores' en el Teatro Municipal de Lima, con el que he estado de gira por Europa y Estados Unidos. Es un reencuentro de lo romántico en sus dos vertientes más fieles: el vals peruano y la poesía musicalizada".

"Tengo 73 años de edad y he ganado dos veces el Grammy Latino. Luego de los conciertos que daré en el Perú, tendré tres presentaciones en Argentina y una en Uruguay. 'De los Amores' también comprende un repertorio de nuevas canciones".