Sunedu denegó licencia a la Universidad Peruana de Integración Global

Tras denegar la licencia de funcionamiento a ORVAL Universidad Peruana de Arte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu) hizo lo mismo con la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG).

De acuerdo al organismo técnico especializado del Minedu, la UPIG no cumplió con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), exigidas por la Ley Universitaria.

Según la Sunedu, la UPIG posee deficiencias que no le permiten asegurar un servicio educativo de calidad a sus estudiantes.

DEFICIENCIAS DE LA UPIG SEÑALADAS POR SUNEDU

1. No cuenta con laboratorios apropiadamente equipados y adecuados para las carreras que ofrece.



2. Su local de Pachacamac no está inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y ninguno de los dos locales declarados cuenta con planes y reglamentos de seguridad, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los distintos miembros de la comunidad universitaria



3. Además, durante el proceso de licenciamiento, la Sunedu detectó un local que no fue declarado ante la Superintendencia y no contaba con autorización para funcionar. En el cual funcionaban dos laboratorios.



4. No cuenta con un repositorio propio de trabajos de investigación y no está registrado en Alicia, la colección digital de producción científica de CONCYTEC.



5. Tres de los cuatro sistemas de información obligatorios exigidos (sistema para docentes, matrícula y registro académico) no funcionan completamente.



6. No se ha evidenciado servicio de seguridad y vigilancia en dos de sus tres locales. Además, uno de ellos no posee tópico de salud.



7. No cuenta con mecanismos de apoyo a la inserción laboral. Por ejemplo, la universidad no muestra una adecuada gestión institucional para la inserción de sus estudiantes y egresados para realizar prácticas profesionales.