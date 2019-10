¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace tu perro mientras no estás en casa? Pues esta mujer, muy curiosa por cierto, no dudó ni un segundo en colocar una cámara oculta para descubrir lo que hacía su can mientras ella estaba ausente. ¿Qué descubrió? Este video de Facebook lo mostrará.

La historia se centra en los Estados Unidos, en Seattle, y todo comienza un día en el que una señora vuelve de trabajar y encuentra todo su cuarto completamente destruido y con algunas cosas que se le habían perdido.

Imaginándose de que había olvidado mover las cosas o arreglarlas, lo dejó pasar; sin embargo, al sucederle esto en repetidas ocasiones, la señora optó por hacer algo muy práctico y colocar una cámara oculta y al regresar un día, se dio con una tremenda sorpresa y es que el ‘enemigo’ estaba en casa.

Al regresar y mirar la grabación que fue subida a Facebook, la señora no pudo evitar reír a carcajadas puesto que lo que descubrió fue que su perro, de raza pitbull, era el ‘enemigo’ que le destrozaba el cuarto ordenado y se llevaba algunas de sus cosas. ¿Qué harías tú?

