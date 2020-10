Mostrar menos

La artista del área de DC Suzanne Brennan Firstenberg colocó, con su proyecto “In America, How Could This Happen” ,miles de banderas blancas en el DC Armory, fuera del estadio RFK en Washington, para recordar a las víctimas de la COVID-19 en el país que se encamina al cuarto de millón de víctimas por la pandemia. (Fuente: EFE)