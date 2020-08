Mostrar menos

María Alejandra Chirinos, Líder del Programa de Mujeres Emprendedoras del BCP, nos da las pautas para seguir adelante a pesar de la adversidad. Es importante, dice, adaptarse y no tener miedo. El 35 % de mujeres microempresarias lo ve como un reto, así que toca no rendirse. No dejes de visitar el programa www.mujeresemprendedorasbcp.com