Tras conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde Rafael López Aliaga se ubica en el primer lugar del proceso electoral municipal, Daniel Urresti anunció que se alejará un tiempo de la política y se dedicará a la familia. “Estaba dispuesto a sacrificar cuatro años por la ciudad de Lima pero, a las finales, como dice mi esposa, ha ganado la familia porque me han recuperado. En estos momentos me voy a engreír a mis nietos”, sostuvo el ex candidato. (Fuente: TV Perú