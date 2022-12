El congresista Pasión Dávila se disgustó con un periodista porque le recordó el ataque por la espalda que realizó contra Juan Burgos durante la sesión del Pleno y respondió con ofensas. “Ustedes no han visto lo que me ha ofendido a mí. Usted está equivocado totalmente, a mí me ha elegido el pueblo (...) usted a mi altura no es nada. A ti nunca te ha elegido nadie. Yo sí soy elegido por el pueblo”, exclamó. (Fuente: TV Perú