Valeria Piazza comentó que recibió totalmente sola el Año Nuevo, tras enterarse que su novio había contraído la Covid-19 en los últimos días de diciembre. “La pasé sola, encerrada, me enteré que Pierre (Cateriano) dio positivo. Me asusté, me encerré”, manifestó la presentadora de espectáculos. (Fuente: América TV