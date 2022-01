Valeria Piazza narró cómo vivió el sismo de 5.6 ocurrido en la madrugada de hoy y anunció que no se quedará frente a cámaras en caso suceda un temblor mientras conduce América Espectáculos. “Aviso que vuelve a pasar. Yo no soy Federico, yo sí me voy”, advirtió. (Fuente: América TV