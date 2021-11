Mostrar menos

Tilsa Lozano no podía creer lo que escuchaba, cuando Estrella Torres narraba su encuentro con su expareja Tommy Portugal en una cevicheria. “¿Cómo es la vida no? Ella se encuentra con el ex y se toma un storie, yo me encuentro con un ex y me escondo”, dijo la jurado de ‘El Artista del año’. Fuente: [América TV]