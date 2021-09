Mostrar menos

La psicóloga Lizbeth Cueva, dijo sentirse preocupada por lo que venía ocurriendo en ‘América Hoy’, por los comentarios de las panelistas. “Estoy preocupada por todas, he estado viendo el programa y no. Incluso la producción, ellos son los culpables. No me siento en un set de TV, sino en un pabellón mental”, aseguró la doctora. Fuente: [América TV]