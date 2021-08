Mostrar menos

Sheyla Rojas apareció en una transmisión en vivo en sus redes sociales y de inmediato fue víctima de críticas por la hinchazón de sus labios. La respuesta de la ex conductora de televisión no se hizo esperar frente a sus seguidores: “Si no les gusta, qué haremos”, resaltó con cierta molestia. (Fuente: @sheyoficial)