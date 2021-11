Mostrar menos

Ante el próximo estreno de ‘And Just Like That’, un renacimiento de diez episodios de Sex and the City, la protagonista de la serie, Sara Jessica Parker, decidió recrear el departamento de su personaje y alquilarlo a 23 dólares. El inmueble contará con todas las comodidades que suele tener Carrie Bradshaw. (Fuente: Grosby)