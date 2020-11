Mostrar menos

Angie Arizaga se retiró de la competencia frente a Rosángela Espinoza, por una lesión que la viene aquejando hace un tiempo. Ante esto, la ‘Chica selfie’ se mostró indignada. “No me parece justo tirar el dado. Yo ganó y tiro mi dado. Yo quiero ganar. Eso no me gusta”, dijo. Fuente: [América TV]