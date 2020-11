Mostrar menos

Rosángela Espinoza fue consultada por el aumento de labios de Yahaira Plasencia y no dudó en criticar el retoquito de la salsera. “Ella se está copiando mis labios carnosos y naturales. Yo no me retocaría lo labios. Solo me hice la nariz, ¿ponerme labios?, no pues...”, dijo. Fuente: [América TV]