Rosángela Espinoza estuvo cara a cara con George Rubin, el especialista en zapatillas de marcas exclusivas y prendas originales, y no tiene ningún problema en mostrar si todo lo que usa es verídico o ‘bamba’. “Yo no aparento algo que no es, la marca no te hace, tú eres la original y punto”, aclaró la modelo. (Fuente: América TV