Angie Arizaga se animó hablar sobre su posible boda con Jota Benz. Sin embargo, Ricardo Rondón acabó con las ilusiones de la empresaria al resaltar que no existe un verdadero compromiso como para hacer planes. “Angie, mientras no tengas anillo en el dedo, no hablemos de matrimonio por favor”, sostuvo. (Fuente: América TV