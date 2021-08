Mostrar menos

El cantautor Ricardo Arjona intentó sorprender a sus admiradores al ofrecer una presentación gratuita en el metro de Nueva York, pero terminó defraudado al no ser reconocido por las personas. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, dijo en sus redes sociales. (Fuente: @Ricardo_Arjona)