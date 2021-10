Rebeca Escribens se niega a criticar a Melissa Paredes: “No es mi trabajo y no lo quiero hacer”

Rebeca Escribens no quiso comentar sobre la presunta infidelidad de Melissa Paredes: “Si ustedes están esperando que yo emita un juicio de opinión, no lo voy a hacer, no, no es mi deber, no es mi trabajo y no lo quiero hacer. No ha sido mi intención nunca que sea esa mi función desde que estoy sentada aquí”. La conductora lamentó la disolución de la familia Cuba-Paredes: “Lo que sí me da muchísima pena, como siempre lo he dicho, es el rompimiento de una familia cuando, sobre todo, hay hijos de por medio (...) Cada familia con su rollo, cada ser humano con sus problemas, ellos sabrán cómo matar esas pulgas que hoy son públicas para desdicha de la familia de ambas partes”. (Fuente: América TV