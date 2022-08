Edgar Mendoza, quien da vida al payaso “Chupetín Trujillo”, reveló el motivo de su incursión en el cine para adultos y confesó que desde ese momento cuenta con más propuestas laborales. “Ahora tengo más trabajo. Los papás me llaman, me piden para shows, discotecas. A las críticas no les presto atención porque lo que no suma, no llena”, indicó. (Fuente: América TV