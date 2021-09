Mostrar menos

El exintegrante de “Esto es guerra”, Nicola Porcella, se juntó con Rosángela Espinoza y reveló sentirse muy cómodo en el programa mexicano. “Acá me engríen más que allá de lejos, no me tratan como los tratan a ustedes”, dijo el chico reality. (Fuente: @rosangelaeslo)