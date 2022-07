Mario Irivarren, expareja de Vania Bludau, reveló sobre cuánto se debería de pagar para celebrar una ceremonia de matrimonio en el mundo del espectáculo. “Una buena boda tiene un promedio de 150 mil a 200 mil dólares” afirmó el exchico reality, desatando una broma de popular ‘Giselo’ en referencia de por qué no se comprometió con su exnovia, a lo que el modelo respondió “¿Cuántos viajes me he pagado con eso?”. (Fuente: América TV