Jazmín Pinedo utilizó sus redes sociales para contar que sufrió una quemadura en el rostro tras aplicarse cremas sin medicación. La conductora se mostró afectada por lo sucedido y espera que no le queden secuelas. “Lloré mucho después de verme la cara. Me la he cuidado tantos años y además es tan importante para mi trabajo”, mencionó. (Fuente: @jazminpinedo)