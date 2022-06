Jazmín Pinedo respondió de manera categórica y explayada las críticas de Magaly Medina sobre la entrevista que realizó la popular ‘chinita’ al delantero Jefferson Farfán. “Qué retrógrada y machista su comentario. Yo no le voy a permitir que me minimice. No soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, fueron las primeras palabras de la conductora de +Espectáculos. (Fuente: América TV