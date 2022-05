Jaime Bayly volvió a Lima con su esposa Silvia Núñez del Arco este fin de semana para promocionar el quinto libro de la escritora “Si me dejas me mato”. El popular ‘Francotirador’ en conversaciones con las cámaras elogió y halagó a la madre de su hija Zoe. “Estoy muy enamorado de ella, once años después estoy mucho más enamorado de ella , no podría estar más orgulloso de ella”, expresó el periodista. (Fuente: América TV