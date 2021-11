Tras aclarar que tuvo una relación amorosa por espacio de un mes y medio con el notario Alfredo Zambrano, la cantante Giuliana Rengifo reveló que estaba convencida que el romance entre ambos no iba a durar. “Ambos estábamos solteros. Las cosas pasaron y quedaron allí. Me fui a una gira a Estados Unidos por espacio de dos meses y sabía que la relación no iba a funcionar”, destacó. (Fuente: América TV