Mostrar menos

Gisela Valcárcel recibió una emotiva sorpresa de su equipo de profesionales tras cumplir 35 años en la TV. " Llegué al set y jamás se me cruzó por la mente que el equipo me haría una sorpresa así, he llorado, me he emocionado y amo este momento que queda en mi corazón”, escribió la conductora en su Instagram. (Fuente: @giselavalcarcelperu)