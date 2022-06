Patricia Portocarrero acudió a ‘En boca de todos’ para brindar detalles de su boda y se emocionó al recibir un emotivo mensaje de su novio en vivo. “Me conoce bien, me aguanta, me soporta. Ay, ya voy a llorar. No pensé que podía encontrar el amor”, comentó emocionada la actriz. (Fuente: América TV)