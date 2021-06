Mostrar menos

El ex futbolista y hermano de Paolo Guerrero reapareció en cámaras, tras anunciar que padece de cáncer a los huesos, y bailó junto a doña Peta para ayudar a un menor. “Todavía no me han dado de alta, pero todavía tengo un propósito de vida”, resaltó el popular ‘Coyote’. (Fuente: América TV)